Este flujo expansivo de población es el ejemplo más claro, dramático e inhumano de la naturaleza del régimen de Nicolás Maduro, una dictadura cada vez más férrea, pero también corrupta y disfuncional. Su régimen ha logrado la vergonzosa “proeza” de hacer colapsar la que era una de las economías más prósperas del hemisferio, que además cuenta con las mayores reservas de crudo registradas internacionalmente. Su producción de petróleo no llega a la mitad del volumen previo al socialismo del siglo XXI, la inflación se prevé que alcance un millón por ciento este año, la deuda externa está en mora técnica (aunque aún no se reconozca abiertamente), las divisas escasean, el desabastecimiento cunde y alrededor de un 90 % de la población se ha precipitado bajo el umbral de pobreza. Estamos, sin duda, ante una catástrofe humanitaria, que el reciente plan económico anunciado por Maduro no podrá revertir, tanto por la insuficiencia y la contradicción de sus medidas como por la falta de credibilidad y la incompetencia y corrupción intrínsecas de su dictadura. No en balde el éxodo.