El crédito venció desde agosto de 1994, pero, hasta ahora, a pesar de los trámites tan expeditos contemplados en dicha ley, no se han recuperado los recursos ni se ha llegado a un arreglo de pago satisfactorio para los intereses del país, con lo cual el monto adeudado suma ya $10,4 millones. Si la operación fuera de la banca privada, el riesgo se circunscribiría a las empresas bancarias y sus accionistas; por tanto, su carácter social sería muy limitado. Pero se trata de la banca nacionalizada que, teóricamente, pertenece a todos. Aquí la gran pregunta no es tanto sobre las razones de este crédito --porque su beneficiario es considerado una persona seria--, sino por qué aún no se ha recuperado. ¿Es solo porque el deudor ha presentado innumerables gestiones legales o porque las autoridades no han actuado con suficiente diligencia?