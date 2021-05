La crisis del gabinete es el resultado de la improvisación con que se escogió al presidente, del rejunte indiferenciado de sectores del Gobierno y de la ausencia de un norte claro, que, por cierto, cada quien creyó que sería el suyo. El Gobierno es como una orquesta sin director ni partitura, donde cada quien toca lo que quiere. Volteado a la derecha, el Presidente interpreta una marcha que no conoce; a la izquierda, un tango lloriqueón; si al frente, se tropieza; y si al pasado, se equivoca. Como no sabe para dónde va, no se da cuenta de que está perdido.