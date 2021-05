Política agrícola. Primero, en un país en que el que todavía un 20% de su población vive en condiciones de pobreza, no es conveniente darse el lujo de pagar caro por los alimentos. Costa Rica debe contar con los alimentos que consume, al mejor precio posible. Segundo, el TLC beneficia al agro costarricense, al garantizar la eliminación, en forma permanente, de las barreras arancelarias y no arancelarias a nuestros productos en Estados Unidos. Tercero, en cuanto a subsidios, el TLC elimina los subsidios a la exportación. En el caso de los subsidios a la producción, es necesario tener claro que Estados Unidos los otorga a productos que en su mayoría no se cultivan en Costa Rica: algodón, avena, cebada, maíz amarillo, maní, soya y otras oleaginosas, sorgo y trigo. Más bien, muchos de estos productos los compramos a ese país y nos beneficiamos de un precio menor por el subsidio que reciben, con lo que favorecen a los productores pecuarios y a los consumidores. La excepción más significativa es el arroz, por lo que el TLC tiene tratamiento especial para este producto. Cuarto, el TLC cuenta con mecanismos e instrumentos para atender cualquier otra sensibilidad que pudiera presentarse.