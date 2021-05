Lujo como injuria. Existe el derecho de propiedad. Pero el llamado de lo alto pide moderar los instintos de avaricia y de crueldad que suelen ligarse a la propiedad. Por ello los profetas llegan a reconocer derechos a los que no tienen nada que ofrecer, salvo su necesidad y su pobreza. La justicia no es primero el derecho de los que tienen, sino el derecho de los que no tienen. No se excluye al extranjero. El lujo es una injuria a la pobreza. El profeta usa un argumento muy sensible a los oyentes: Vosotros fuisteis extranjeros en Egipto, y ya sabéis lo que esto significa.