Me pregunto si, tan siquiera por un momento, esos padres han imaginado cómo se comportarán sus hijitos en el futuro cuando en la vida enfrenten las situaciones normales en las que las cosas no son o no salen como ellos esperaban, entonces se dirimirá el contratiempo con los puños o, más fácil todavía, con una pistola. Curiosamente estos papás son mayoría entre los que en las encuestas expresan consternación por la violencia y la vulgaridad que campean en la sociedad actual.