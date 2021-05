El Banco Mundial y el BID también comparten las mismas inquietudes. En un estudio efectuado hace aproximadamente un año por el Banco Mundial, publicado en este periódico, se demostró que el monto del gasto social efectuado en Costa Rica no era muy diferente del registrado en otros países, pero que la efectividad del gasto era menor. Un porcentaje mayoritario se destinaba a burocracia, había duplicidad de funciones e instituciones, no había suficiente seguimiento de los programas y la rendición de cuentas debía mejorarse significativamente. La Contraloría General de la República, por otra parte, comparó los distintos programas sociales de las tres últimas administraciones y señaló graves deficiencias, según reportamos también en La Nación . Es muy claro que las instituciones encargadas de lo social –particularmente Fodesaf– no han dado todos los frutos que potencialmente podrían brindar y mucho queda por hacer. Pero no se trata de abandonar las políticas de estabilización, apertura y libre comercio como equivocadamente pretenden algunos. Para combatir la pobreza, generar empleo y evitar que la inflación erosione el ingreso real de los costarricenses, también son importantes la estabilidad y el crecimiento. Solo que deben complementarse con las políticas sociales. Mayor coordinación y esfuerzo conjunto son indispensables para poder cumplir todos los objetivos simultáneamente.