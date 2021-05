Yo siempre he estado en contra de los monopolios, pero no es cierto que el ICE, por ser monopolio sea incapaz de dotar al país de la infraestructura inalámbrica digital requerida. Para mí es bastante obvio que, si de lo que se trata es de imitar y no de innovar, el monopolio lo podría hacer mejor. El problema es que el ICE es estatal y, como tal, no se puede endeudar (la infraestructura inalámbrica digital no es barata), y todos hemos oído acerca del tamaño de la deuda del Estado costarricense.