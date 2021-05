La libertad de información no recae sobre el pensamiento, las ideas o las opiniones. Se conecta, más bien, con los hechos, por lo que esta libertad protege especialmente a los profesionales de la información, es decir, a los periodistas. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional español no exige que todo lo que se publique sea verdadero porque, como él mismo ha señalado, " de imponerse la verdad como condición para el reconocimiento del derecho, la única garantía de la seguridad jurídica sería el silencio". Lo que el citado tribunal sí exige es que la información dada sea veraz. Tal característica implica que no se ampara al periodista que ha actuado con " menosprecio de la veracidad o falsedad de lo comunicado ", pero sí se protege la información rectamente obtenida y difundida " aunque resulte inexacta, con tal de que se haya observado el deber de comprobar su veracidad mediante las oportunas averiguaciones propias de un profesional diligente ". La veracidad alude, entonces, a " una especial diligencia que asegura la seriedad del esfuerzo informativo", y no puede comprometerse porque los hechos relatados no se ajustan a exigencias ni de objetividad ni de realidad incontrovertible.