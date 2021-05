A conveniencia. El juramento hipocrático (460 a. C.), al que muchos hacen mención con obvio desconocimiento pero tratándolo de aplicar a su conveniencia, dice entre otros párrafos: “Y no daré ninguna droga letal a nadie, aunque me la pidan, ni sugeriré un tal uso, y del mismo modo, tampoco a ninguna mujer daré pesario abortivo, sino que, a lo largo de mi vida, ejerceré mi arte pura y sanamente”.