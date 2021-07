Decálogo democrático elemental

Pasada la tormenta, podemos hablar con cierta tranquilidad. En ambiente político, las borrascas pueden ser naturales o artificiales; la que hemos sufrido recientemente estuvo matizada por lo segundo. Por eso no llegó a categoría de catástrofe. Cuando se cuente la historia, el grito de fraude o de ilegalidad ya no se escuchará. El soberano, cuando habla, acalla falsos rumores y ratifica verdades absolutas.

De lo que ha sucedido, podemos sacar las siguientes conclusiones:

k El sistema democrático requiere la concurrencia de un gobierno y su correspondiente oposición, siendo esta directamente proporcional a la capacidad de acción del gobierno.

k La escuela de gobernantes está en el campus de la oposición y el buen alumno aprende que se necesita mayor inteligencia precisamente para oponerse que para gobernar. Y, asimismo, entiende que el partido político que confunde oposición con protesta desaparece como partido para convertirse en grupo de presión.

k Un partido, cuando triunfa, no derrota tanto a otro partido como al gobierno. Son los gobiernos los que pierden las elecciones.

k En época de crisis o desconcierto, las agrupaciones que se enriquecen con fuerte apoyo electoral han de tener prudencia a la hora de hacer análisis hacia el futuro. Es posible que una cantidad grande de ciudadanos que les han dado su apoyo no sea de simpatizantes que se adhieren, sino de ciudadanos que votan negativamente, contra personas o partidos.

k El acuerdo para ciertos asuntos de interés público es conveniente, pero se debe entender que el consenso total, sobre todo si está manipulado por intereses interna- cionales, tiende a anular el necesario equilibrio democrático, creando un solo pensamiento. Unanimidad y democracia son términos contradictorios.

k La tendencia, en política, es hacia el bipartidismo. Toda democracia verdadera se polariza políticamente en dos direcciones. La multitud de partidos solo resalta una grave enfermedad de la democracia.

k No es cierto que siempre un brillante intelectual puede desplazar a un buen político. No existe una sola universidad en el mundo que garantice capacidad política. Los estadistas no se hacen en las academias, sino en las calles.

k Cuando la democracia funciona bien, someterse a la ley y a la decisión del juez es obligación que no debe cuestionarse jamás.

k El partido de oposición que no entiende su cometido y pretende cogobernar, a la hora de votar, el pueblo le pasa la factura.

k El gobernante que no defiende en el poder lo que prometió a los pueblos, traiciona su propia integridad moral y abofetea la democracia.