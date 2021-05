Rezago tecnológico. El ICE ha sido visionario en la provisión de servicios para el desarrollo nacional; sin embargo, debe actualizarlos. Si no ha mejorado las telecomunicaciones, ¿por qué no cede reguladamente esa actividad a empresas cuya capacidad de inversión permita poner al día tal servicio? Esto, lejos de debilitar al ICE, más bien lo fortalece pues una cesión bien diseñada le allegaría recursos, tendría acceso al know how tecnológico y satisfaría la demanda por estos insumos de punta. Ergo, atraería más empresas, a las cuales vendería sus servicios, y engrosaría la facturación. El ICE, si quiere, puede desarrollarse para mucho, mucho más. La telediscusión ocurre en el movido contexto externo de las negociaciones; pero, en el interno, es tan solo uno de los temas del relanzamiento de esta nobilísima institución, hacia el mediano y largo plazos.