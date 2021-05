Quien no haya tenido hijos difícilmente podría entender el dolor que un padre o una madre siente cuando no puede aliviar el dolor de un hijo. Alguien que no haya sido alérgico tampoco conoce cuánto puede irritar el carácter del que sí lo es. Alguien que no haya tenido varicela o que olvidó que la tuvo no recuerde quizá cuánto sufrió.