Ni tan siquiera estamos hablando de estudiar. Se trata de ver si poseen al menos un ligero barniz de cultura general, y no más. No tienen ni eso. Se puede suponer que un tal barniz no ayuda a cancelar la deuda interna, no arregla los huecos de las calles, mejora a la CCSS ni combate (como se debiera) a la delincuencia. Sin embargo, también se pueda suponer (cosa que ya hacían los pensadores del siglo XVIII), que un pueblo con una buena cultura general es mejor que uno que no la tiene.