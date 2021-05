Promover actividades económicas es una de las funciones que se le toleran al Estado. Lo que no se le permite es el gasto excesivo. Combatir el déficit fiscal es la principal misión de los ministros de Hacienda. Ellos son los verdaderos superministros que gobiernan con presunto saber técnico por encima del resto del gabinete. Hacienda pone techos al gasto, establece porcentajes de recorte, dice aquí sí, aquí no. Sanciona y ejecuta la pena. No hay derecho de respuesta porque el fin legitimador es superior a toda otra consideración: el equilibrio fiscal. Lo paradójico es que los supuestos de base no son técnicos sino ideológicos. Como dice el premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, “el FMI ha hecho un buen trabajo convenciendo a muchos de que sus políticas, ideológicamente fundadas, son necesarias para que los países sean exitosos en el largo plazo”. ( Globalization and its Discontents , Norton, 2003)