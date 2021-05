Claro que hay una forma de romper el círculo fatal: el perdón. Siempre podemos confortarnos pensando, como Platón, que "es mil veces preferible padecer que cometer la injusticia"... y tratar de olvidar. El problema es que el perdón es como el amor: o se da o no se da, o viene desde la médula misma del alma o no es tal. Perdonar a medias es no perdonar. Por otra parte, una cosa es hablar –¡qué fáciles son a veces las palabras!– y otra muy diferente ir a recoger los pedazos de un ser querido masacrado en un acto terrorista. ¡Con cuánta elocuencia predican el perdón aquellos que nunca han sufrido la injusticia! Y, sin embargo, por más que busco no logro encontrar otra respuesta. El perdón: bálsamo de esas heridas que la humanidad lleva sobre el flanco, heridas que resuellan y supuran día tras día, heridas que el odio reabre y encona eternamente. La supervivencia del hombre como ente social depende enteramente de su capacidad de perdón. El músculo espiritual del perdón debería ser tonificado y desarrollado sistemáticamente por toda nación sobre el planeta que aspire a su propia pervivencia. Perdonarnos los unos a los otros por el pasado, por el presente, y aun por el futuro, por aquellos agravios que todavía no son, pero que sería ingenuo de nuestra parte no esperar.