Resulta ahora que hay quienes opinan que Costa Rica no necesita de un sistema de radio y televisión culturales. Consideran estas personas que para nuestro solaz espiritual basta con las desmañadas y melifluas tonaditas que algún efebo andrógino nos inflinge implacablemente a través de todas las frecuencias radiofónicas y televisivas del país. Es una pena. Por una vez lo tenemos todo para enderezar una institución que nació contrahecha, y que nunca hasta ahora ha logrado superar sus endémicas deficiencias. Por una vez tenemos los medios y la gente -sobre todo la gente-para ofrecerle al país la bocanada de aire fresco, la urgente infusión de belleza que su vida cultural necesita, a fin de no hundirse irreversiblemente en la más rampante vulgaridad. Un equipo de profesionales de reconocidísima excelencia, y al frente de ellos, la pujanza, el dinamismo y la preclaridad de Guido Sáenz, ganador de mil batallas en el campo de la cultura, todos ellos abocados a la creación de un canal y una radio que sean herramientas para la forja de ese hombre libre, pleno e integral que postulara el ideal de la paideia. No tendremos, señores, mejor equipo humano para lograrlo. No tendremos otra oportunidad donde los recursos, el talento y la voluntad -tres factores que rarísima vez se dan cita juntos- confluyan en forma tan unánime y providencial. Desperdiciémosla, y le estaremos asestando un golpe de muerte al crecimiento espiritual de nuestro pueblo.