San Agustín hizo esta reflexión ahora famosa: “¿Qué es tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé. Pero si me lo preguntan, no lo sé.” Espero que el profesor Mata no sea seguidor de ese teólogo y filósofo. Así, no lo comprometeré o molestaré al pedirle que explique el concepto de tiempo aplicado en su artículo. Pero, en todo caso, me parece necesario porque don Julio da la impresión de caer en un error común: conceptuar tiempo como un recurso, un flujo o una sustancia que los humanos usamos para hacer cosas. Esto lo deduzco de su comparación de tiempo con un “combustible”; se refleja también en la ecuación que llama “curva del aprendizaje”; se deriva de su comentario sobre lo que haría si dispusiera de más “días” (tiempo) para el curso que enseña. Esa idea de tiempo es cuestionable y favorece actitudes personales poco responsables y prácticas profesionales ineficaces e ineficientes, como paso a describir.