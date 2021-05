Gente inculta. Ahora bien, todo esto está muy bien y muy bonito, pero ¿de qué nos sirve toda la tecnología del mundo si no sabemos aprovecharla? ¡Cuántas veces no hemos visto gente, aparentemente bien educada, que no sabe comunicarse por correo de voz ("¡yo no les hablo a las máquinas!") o que no pueden comunicarse efectivamente vía correo electrónico (escriben en mayúsculas, con párrafos larguísimos o muy cortado), o que no conocen las mínimas normas de la decencia y contestan el celular en media reunión (o, peor aún, en el restaurante o en el cine), o jóvenes (incultos) que creen que los mensajes de texto en el celular son para copiar en los exámenes!