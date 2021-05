Criticar por criticar. Las cosas no son tan simples como don Jorge Enrique las quiere presentar desde afuera; lo invito para que nos visite en el Ministerio de Cultura y se entere más a fondo sobre lo que hacemos y de los grandes proyectos en que estamos trabajando. Criticarme, simple y llanamente por criticarme, no demerita la labor diaria que realizan las entidades adscritas al Ministerio y eso me duele, precisamente porque conozco el esfuerzo que en su conjunto realizan.