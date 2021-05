Anarquía. Total, que en esta tierra no ingobernable, pero obviamente no gobernada, cada quien hace lo que le viene en gana. El año 2003 pasará a la historia como el año en que la educación pública dejó de ser una prioridad nacional y la ciencia y tecnología bailan al son del romance presidencial con los sindicatos. Si la educación pública como derecho de niños y jóvenes no causa desvelo a los actores involucrados, sería conveniente que pensaran cómo va este país a convertirse de economía agrícola en economía de servicios con una fuerte base tecnológica, y cómo los niños y jóvenes actuales sostendrán a los viejos, incluido el sistema de pensiones, si la educación que recibieron no les permite ser productivos y socialmente responsables.