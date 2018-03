Paso a paso. Tillerson, un ingeniero civil, llegó a la compañía en 1975 y fue escalando hasta llegar a dirigirla. Eso no es nada fácil en un sistema en el que se suele ascender en zigzag. Cuando se retiró en el 2016, lo premiaron con $180 millones. No es cuestión de inteligencia. Por ahí no van los tiros. Las deficiencias no son de neuronas, sino de carácter, conocimientos, experiencias, propósitos y visiones.