Tránsito en la noche. Que por azares biográficos y editoriales el libro se haya quedado encapsulado en la producción poética hispanoamericana del siglo pasado, no evita que hoy, retrospectivamente, nos demos cuenta de su riqueza e impulsemos su recuperación y difusión, algo que no es fácil, dada su extensión y el hecho de que su lectura supone ciertas competencias especiales de parte del lector, que no abundan ni siquiera entre los “devotos” eunicianos.