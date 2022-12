Nos admiramos de la violencia y el sinsentido de la guerra en Ucrania, con justa razón, pero no dejamos de lado nuestra indiferencia delante de la violencia silenciosa que pesa en nuestra sociedad.

Es silenciosa porque mucha de ella está escondida entre harapos de indiferencia o disfraces de miedo llenos de razones ideológicas ambiguas. La violencia, hoy más que nunca, es mordaz, porque adopta la forma de la manipulación o de la persecución psicológica para su propia conveniencia. La violencia, como antaño, establece rituales para definir contrincantes y celebrar la victoria. Solo que los rituales explícitos de otros tiempos ceden espacio a los que son vividos en el templo del orgullo propio.

El filósofo coreano Byung-Chul Han no estaría muy de acuerdo conmigo de llamar “ritual” a la violencia actual, pero en cierta medida lo es, porque exalta la imposición del poder personal, aunque no lo sea como espectáculo público y se limite a la jactancia en conversaciones más o menos íntimas.

A la violencia le gusta esconderse en las fake news y la disculpa burocrática, tanto como en la murmuración anónima y en la destrucción indirecta de las personas. Pero esto no quiere decir que no sea celebrada, porque desarrolla un deleite obsceno en un poder impuesto y escondido, en la morbosa sensación de sentirse un capo, una persona peligrosa e hipócritamente religiosa (porque el ego es el idolatrado).

Gente perversa Copiado!

El triunfo del violento se reviste de pulcritud, por eso su perversidad. No hay nada más valorado que ser agresivo sin que la gente se dé cuenta, actuar entre bastidores y sentirse seguro ante la réplica. Se trata del sentido inverso de lo que el filósofo coreano reflexiona sobre el duelo antiguo: dos se encuentran en una escena formal, acompañados de testigos para restituir un honor perdido; hoy nos encontramos con la negación de semejante rito para admitir otras formas de violencia más funcionales, pero menos visibles.

¿Acaso la proliferación del “rinde cuentas” anónimo no tiene que ver con la falta de oportunidades y de niveles educativos que preparen para la creatividad y el deseo de superación personal? Lo que importa modernamente es hacer perder, ni siquiera el ganar es motivo de una celebración interior tan intensa.

¿Hay algo más violento que el deseo de ser superior a los demás, independientemente del costo moral que tenga para la otra persona? Eso es lo que se celebra, la anulación del contrincante, no su presencia como adversario, como igual en una justa honorable.

El espíritu humano que tiende a la empatía más que a la distinción artificial de nuestras desiguales se ve desplazado por la ideología dominante que encauza por otros derroteros: quien tiene amigos de verdad resulta un fracasado, porque interpone sus sentimientos y emociones a la productividad, al ideal del hombre perfecto capaz de imponer a otros su voluntad. Lo que frena nuestra amistad se encuentra en el centro del corazón orgulloso y altanero, creado por el egoísmo galopante de una cultura consumista que se basa en negar al otro el goce de la mercancía del que queremos apropiarnos. El goce no puede ser para todos sino solo para algunos y, en especial, para sí mismo.

Esta es la razón de la negación de toda posibilidad de solidaridad real, aunque en el discurso aparezca como la razón de nuestro actuar y existir. Hacer real la ayuda para otro significa perder la oportunidad de gozar más el exceso que genera la producción interesada y, por ello, la persona acaba sintiéndose perdedora entre los otros egoístas que caminan por la calle.

Preservar la propia ganancia constituye la base del plus de satisfacción que procuramos. Pero como el goce está anclado en la mercancía, todo termina siendo una gran mentira cultual, una celebración religiosa de la propia capacidad de negar a otros lo que se tiene en abundancia.

Fanfarria narcisista Copiado!

No es de extrañar, por tanto, que en los discursos de la propaganda política abunde los “nosotros”, que se concibe como lleno de capacidades, aunque terminan por sublimar todo logro en un yo satisfecho y orgulloso, poco comprometido con los “otros” que no alcanzaron el éxito en sus propósitos ególatras.

En otras palabras, los ídolos no son más objetivables en imágenes, sino que nuestra imagen mental narcisista acapara todo el incienso del reconocimiento. Toda la fanfarria narcisista se oculta a los ojos públicos, porque el culto es privado, la religión es un asunto tan personal que sus manifestaciones públicas tienden a ser solo espectáculo, reservando el espacio de lo íntimo para la mentirosa satisfacción espiritual.

Vivimos en el tiempo de la posreligión, que supera ya la criba de la concreción histórica para convertirse en experiencia intimista que no puede compartirse. Así termina siendo un “para mí” y no una promesa de vida intra- o metahistórica. El “para mí” eterniza este presente efímero como logro, como ganancia ilimitada de cuyos intereses vivimos y nos nutrimos. No hay espacio en esta espiritualidad ególatra para la pasión del justo, ni para el juicio divino, ni para el sueño escatológico. El presente del ego exacerbado y prácticamente identificado con el “ello” freudiano se diviniza y se autoproclama salvación.

De ahí la exasperación por superar el paso del tiempo del ego idolatrado, que acude a maquillajes, cirugías plásticas, remedios milagrosos y fuerzas mitológicas para conservar la juventud perenne. Nadie quiere envejecer, porque es sinónimo de fracaso; nadie quiere ser más sabio, porque tener experiencia no es innovación; nadie quiere cultivar lo clásico, porque no da espacio a lo nuevo. El ego idolatrado quiere ser Adonis, sin darse cuenta de que en realidad es el Sísifo recurrente del culto solitario en la catedral del orgullo.

Realidad destructiva Copiado!

Preguntarse qué sentido tiene cargar con el peso de la búsqueda del éxito y la juventud eterna, cuando los signos evidentes del tiempo nos marcan y martillan, parece no tener lugar por irrelevante. Con todo, hasta aquello que parece insignificante se convierte en una realidad agobiante y destructiva. ¿Qué pasa cuando ya no nos es posible celebrar con ardor el culto intimista y ególatra? ¿Qué sucede cuando es imposible no darse cuenta de que el tiempo pasa y nos volvemos viejos?

Comienzan a perfilarse soluciones duraderas para la vejez que se debe vivir en la soledad: promesas de vida acomodada, paseos mágicos a fuentes de la juventud y negación sistemática de la importancia del pasado. Hasta nuestra historia personal comienza a ser mercancía, posibilidad de ganancia para otros más jóvenes que nos mantienen vivo el ensueño procurándonos un culto a nosotros mismos a cambio de dinero y ofreciéndonos bagatelas como si fueran premios a la violencia salvaje del gladiador en el circo de la sociedad.

Lo triste es saber que nos vendemos, que abdicamos de nuestros valores y decidimos escabullir la mirada de Dios. Bajamos la vista, como Caín, que no podía levantar la mirada después de matar a su hermano Abel. Pero ahora son muchos los Abeles asesinados, muchas personas denigradas y, al final de todo, el Abel que más importa, el “uno mismo como otro”, lo hemos acallado para saciar nuestro apetito de no tener consciencia de la alteridad.

¿Hay alguna alternativa a esta violencia posreligiosa o tenemos que contentarnos con su omnipresencia? La hay, pero resulta un gran desafío emocional para personas socializadas para sentirse compulsivamente empujadas a la superioridad. Se trata de dejarse mirar por quien nos coloca en el justo lugar que tenemos en el mundo.

San Francisco de Asís decía que una persona es lo que es delante de Dios y nada más. Una versión secular de esta máxima podríamos parafrasearla así: una persona es lo que es delante de sí misma como otro, y nada más.

frayvictor@gmail.com

El autor es franciscano conventual.