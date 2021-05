Aunque el alto déficit fiscal no se ha reflejado en inestabilidad, sí es un factor que va en contra de la competitividad del país. Los efectos negativos del déficit no han surgido porque el comportamiento de la economía internacional nos ha favorecido enormemente. La caída de los precios internacionales de las materias primas (petróleo y otros), junto con la prevalencia de bajas tasas de interés, nos ha ayudado a financiar, de manera relativamente fácil, nuestro desbalance interno. Si no fuera por eso, la inflación sería más alta, el tipo de cambio ya se habría devaluado y las tasas de interés irían para arriba.