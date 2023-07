Una verdadera canallada

La destitución de Nogui Acosta del viceministerio que ocupó en la administración anterior fue causada porque un negocio de sus familiares no estaba al día con el pago de impuestos. Fue un castigo injusto, dado que los datos conocidos mostraban que no tuvo que ver directamente en el asunto. Además, siempre, desde la buena fe, no había malas impresiones de este funcionario, quien también fue asesor del PUSC en la Asamblea Legislativa y hoy es ministro de Hacienda.

