Siempre he sido muy sensible a las gradaciones lumínicas de los lugares donde he hecho el amor: elijo siempre una penumbra cuyo matiz exacto conozco, y procuro por todos los medios obtener. Mis sentidos, mi cuerpo, esa dilección que podría ser considerada un mero elemento de atmósfera, de escenografía, revela en realidad mucho más que eso: es la naturaleza misma del amor la que queda aquí retratada. Ver, sí, pero no verlo absolutamente todo. Poseer, sí, pero no poseerlo absolutamente todo. Comprender, sí, pero no comprenderlo absolutamente todo. Descifrar, sí, pero no descifrarlo absolutamente todo. Encontrar, sí, pero no encontrarlo absolutamente todo. Ir llegando, ir llegando, nunca echar el ancla.