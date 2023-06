Una pregunta

Siempre me han intrigado las fases de decadencia de las grandes civilizaciones. ¿Por qué China pasó de ser, probablemente, la economía más desarrollada del mundo de los siglos XIV al XVI a una sociedad humillada trescientos años después? ¿Por qué el longevo Imperio romano cayó, si su poder militar y tecnológico, incluso en la etapa tardía, le daba “cuerda” para más rato? ¿Cómo es que el Imperio español de los Habsburgo cayó, en poco tiempo, desde la cumbre de ser el primero en la historia en cuyos dominios “no se ponía el sol” a una España arruinada, moralmente derrotada? ¿Y el temible Imperio otomano, que pasó de ser potencia global, puente entre Oriente y Occidente, al “hombre enfermo” de Europa?

Esa curiosidad mía va más allá del fisgoneo en la historia o de un afán enciclopédico, inútil en estos tiempos pos-Google de la inteligencia artificial. En realidad, me la agita cierto grado de desesperación: ¿Es que las personas que vivieron en esas sociedades durante esas decadencias no se daban cuenta? ¿No les importó? ¿Tenían una tara colectiva o qué? En otras palabras, ¿cómo se les cayó la bola? Confieso que estas preguntas me interesan en cuanto puedan darme luces para entender temas de la actualidad. Los combates por la historia, uso aquí en otro sentido el título del célebre libro de Febvre (1952), son también combates por el tiempo presente: hoy día hay imperios que suben y otros que bajan, sociedades en su fase de esplendor y otras, otoñales, que se enfilan a sus cuarteles de invierno.

Mirado desde una perspectiva más determinista, podríamos decir que tanta preocupación es irrelevante. Si por ley de gravedad todo lo que sube baja, entonces, no importa por la razón concreta que sea, toda organización humana tendrá inevitablemente un ciclo de vida y concluirá. Si acaso le va bien, en siglos venideros será objeto de estudio de historiadores, digo, pues en realidad hay muchas sociedades que quedaron en total olvido y, si no, son un puro misterio.

Tan ampulosas consideraciones desembocan en una escueta pregunta que me martilla hace rato: ¿Está Costa Rica en decadencia? Me refiero a si estamos o no en el declive de ese singular experimento que es (fue) una sociedad que procuró armonizar, imperfecta, pero interesantemente, la paz con el bienestar, el respeto por el ambiente con la democracia, en uno de los lugares más violentos del mundo?

El autor es sociólogo, director del Programa Estado de la Nación.