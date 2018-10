Sin duda, esa pregunta es “clara y concisa”. Pero sucede que no fue la planteada a la muestra. Antes de escribir mi artículo, le solicité a Alfaro copia del cuestionario utilizado, que amablemente me adjuntó a un mensaje recibido el 24 de setiembre a las 9:58 p. m. La pregunta 8 que aparece en él es esta: “Con respecto al movimiento de protesta, su posición es: 1. Apoya el movimiento. 2. Rechaza movimiento. 3. No tengo una posición (énfasis mío)”.