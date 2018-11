Una gran cantidad de seres humanos compartimos un sueño: vivir lo suficiente para ver el día cuando no exista violencia contra las mujeres, contra los hombres, contra los niños, contra los adultos mayores, contra los discapacitados, contra las personas LGTBI, contra los extranjeros o contra las personas cuyas creencias religiosas o pertenencia a determinadas etnias las convierten en blanco del odio de quienes no toleran al otro... Desafortunadamente no hay señales de verlo cumplido.