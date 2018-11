No deberían ser privados de libertad ni enviados a centros de migrantes para adultos. En caso de duda sobre su edad, debe presumirse su minoridad y nombrarle, con la mayor brevedad, un representante legal. Todos esos niños requieren medidas de protección de sus derechos, sobre todo, que no implique ninguna restricción de libertad, ni separación de sus familias. Precisan, también, del respeto de un principio básico: el de la dignidad humana y demás principios reconocidos por el derecho internacional como el interés superior de los niños, el principio de igualdad y no discriminación, el derecho a ser oído y expresar su opinión, entre otros.