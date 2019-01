La primera pregunta para hacerse es por qué la gente participa en protestas callejeras violentas en París, pero no en Washington. Personalmente, he experimentado esas protestas de París, y el olor a gas lacrimógeno en los Campos Elíseos me recordó los disturbios étnicos que me tocó vivir en Singapur en 1964. ¿Y por qué protestan los “chalecos amarillos”? Para muchos, al menos en un principio, es porque no creían que a Macron le importara, o entendiera, su padecimiento.