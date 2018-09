El lenguaje políticamente correcto se caracteriza por las reverencias, eufemismos, evitar las verdades incómodas, no llamar las cosas por su nombre y por hablar con un temor respetuoso hacia las personas. Si algo caracteriza a Donald Trump, no precisamente son el temor y el respeto, su personalidad es más bien irreverente, agresiva, prepotente, narcisista, competitiva, características más típicas de un poderoso empresario no de un político tradicional.