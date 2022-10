Transformando la salud en América Latina

Tener acceso equitativo a la salud es hoy, más que nunca, una prioridad en América Latina y el resto del mundo, si queremos enfrentar los grandes desafíos que nos plantea una población en aumento, que vive más tiempo y está expuesta a enfermedades crónicas y nuevos virus.

Para ello, debemos emprender un gran proceso de transformación en los sistemas de salud de la región, para que sean más sostenibles, más cercanos y que estén centrados en las personas. En ese sentido, la innovación, la tecnología y el uso de datos son fundamentales para mejorar la atención de los pacientes.

Esto lo acabamos de comprobar con la pandemia de la covid- 19, que puso a prueba los sistemas de salud del planeta y que demostró, de una manera dramática, la importancia de tener instituciones capaces de responder a las necesidades de los pacientes en circunstancias adversas. El sector sanitario tuvo que transformar muchos de sus procesos y ser más innovador para afrontar este inmenso reto.

A comienzos del 2021, América Latina, con menos del 8% del total de la población mundial, reportaba casi el 30% de las muertes debidas a la pandemia a escala global. Pero el panorama cambió tras la llegada y distribución masiva de las vacunas. Hoy más del 80% de la población está vacunada, como en el caso de Chile, Uruguay, Colombia y Argentina.

Debemos aprovechar el ejemplo de las jornadas de vacunación para convertirnos en líderes en la atención sanitaria equitativa, que permita mejorar el bienestar y la productividad de las personas. En momentos en que en varios países de América Latina se habla de la necesidad de introducir reformas en el sector sanitario, este tema cobra mayor protagonismo.

Trabajo conjunto Copiado!

En el Movimiento Salud 2030 estamos impulsando esta transformación. A lo largo de la región, contamos con 21 creadores de solución, 6 propuestas digitales en desarrollo y 25 aliados de los ámbitos público y privado. Además de apoyar los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de las Naciones Unidas al 2030, trabajamos con gobiernos, líderes del sector, gremios, academia, entre otros, para mejorar los sistemas de salud en América Latina mediante alianzas público-privadas y desarrollar soluciones innovadoras.

Un ejemplo es Perú, donde más del 20% de la población no tiene ninguna cobertura en salud y la anemia en niños tiene una prevalencia del 43,6%. Las madres solteras que trabajaban no tenían tiempo de llevar a los niños al pediatra y los profesionales no contaban con un sistema interoperable que les facilitara organizar los turnos de atención.

En el Movimiento Salud 2030, con nuestro aliado Delivery Associates, desarrollamos una solución digital para llevar un récord de los turnos de los trabajadores del área, lo que incrementó en un 20% las atenciones médicas de los niños.

El caso de Costa Rica Copiado!

En Costa Rica, a pesar de que se cuenta con una cobertura en salud del 94,4%, estamos aportando para fortalecer un sistema público-privado con el fin de que el acceso a este servicio termine de cubrir al 100% de la población.

Con nuestros aliados locales, la Cámara Costarricense de la Salud y la academia, realizamos un diagnóstico del Sistema Nacional de Salud para identificar oportunidades de mejoras, como el fortalecimiento del Ministerio del ramo, el costo-beneficio de la infraestructura sanitaria, la sostenibilidad del seguro para el sector, entre otros.

La tecnología también permitió que varios países de América Latina impulsaran la telesalud, tras la llegada de la covid-19, lo que originó una demora de atención presencial durante un tiempo en los centros médicos. La telemedicina permitió que millones de personas tuvieran acceso a una consulta médica mediante el uso de un teléfono celular o una computadora.

En el Movimiento Salud 2030 seguiremos trabajando para impulsar la transformación de los sistemas de salud con el fin de aumentar el bienestar de las personas, disminuir la incidencia de las enfermedades y brindar mayor calidad de vida a los pacientes, que deben ser la prioridad y el centro de atención de las políticas públicas y de las instituciones que prestan los servicios.

La autora es miembro del Movimiento Salud 2030, que trabaja con gobiernos, líderes de la salud y entidades públicas y privadas para hacer frente a los retos sanitarios.