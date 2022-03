¿Tiene el débil una alternativa?

La historia ha demostrado la arrogancia hipócrita del poder, que se abalanza precipitadamente sobre el más débil: se crean documentos, se hacen proclamas, se destruyen reputaciones y, en lo increíble de todos los improperios contra el débil, se cree más al potente y se le tiene miedo.

Pero ¿qué hace que alguien sea potente, sino la sumisión a sus gritos desaforados y sin fundamento? No hay duda, el que hace más ruido, incluso para documentar lo que no sucedió, tiene un palco de honor en el teatro del mundo; mientras que la palabra del débil tiene que ser probada, cribada, avalada y sostenida por otros, de los considerados “autoridades”.

Pero en estos días hemos visto que las palabras de los débiles parecen ser escuchadas y el fuerte comienza a ser condenado; algo inaudito.

No hay cinismo más grande que el del poder, porque se genera y fundamenta en la popularidad sumisa, mientras que la verdad tiene su origen en la humildad de reconocer que no se es su poseedor y en la búsqueda compartida de un sentido de la existencia que nos haga más humanos.

El poder no es humilde, vive nutriéndose de la arrogancia de sus pretensiones, y presume como premisa que el ser humano no quiere pensar, sino ser convencido. Y, cuando lo logra, no hay nada que hacer, nos dirigimos al abismo de la mediocridad y la ignorancia aceptadas, compartidas y selladas por la “autoridad” del que no la tiene en verdad.

Víctimas de discursos

Dañar la reputación de alguien es tan fácil como escribir un documento en Facebook, Instagram, Twitter u otros medios que abundan; el siguiente paso es hacer un e-mail que tenga valor legal y, al final, los documentos terminan siendo pruebas para decretar la veracidad de una falsedad. Todo esto implicaría un corolario: crea sospecha y, en consecuencia, condiciona a la justicia.

Por eso, somos víctimas de discursos que se anclan en leyes que no sirven, o en principios vacíos de ética. He aquí nuestro drama: dependemos más de burocracias que de sentido común.

Eso se ve en el momento actual, ¿acaso Occidente tenía miedo de enviar tropas a Ucrania para que Putin no cacareara más sobre la violación del derecho internacional, cuando él mismo viola sus más básicos principios?

Seguro que las grandes potencias no quieren otra guerra nuclear. Pero la verdad es que Putin no es un espécimen único, es solo la manifestación notoria de tantos otros que manipulan y pretenden controlar a los demás y, al mismo tiempo, evadir todo tipo de responsabilidad humana de frente al otro.

¿Una razón para no entrar en guerra? Hay muchas: la muerte de muchachos jóvenes que se alistaron como soldados, el sufrimiento de familias que pierden sus propiedades, el miedo de quedar desamparados y convertirse en migrantes improvisados, la muerte de niños y, lo peor, ver a otro ser humano como sinónimo de lo diabólico.

Embaucadores y embaucados

La arrogancia del poder acusador para justificar su propia violencia e indolencia es intolerable para quien es crítico e inteligente, pero para quien se deja embaucar, implica honor y orgullo.

Nada más vano que eso, porque es ilusorio y pasajero. Sin embargo, hay quien alimenta su propio ego identificándolo con el honor de la patria; sin embargo, la realidad, desde hace milenios, nos ha hecho entender que la reciprocidad y la capacidad de ser solidario es la única manera de construir la paz y la comunidad.

¿Por qué seguir con la guerra? Por locura y nada más. Se pueden aducir muchas razones, no de por sí atendibles, pero tal vez secundarias respecto al bien mayor y débiles, por cuanto provienen de pequeños grupos de personas, a quienes se les ha dado una cuota de poder.

¿Quién está interesado en causar bajas, dolor y sufrimiento —porque en eso se traduce en concreto el avance de los ejércitos— porque sí? Lamentablemente son muchos, porque el poder envenena el alma y la sumisión al poder anula todo horizonte de razonamiento.

Vi un artículo en Facebook que decía que los tatuajes son una especie de conjuro diabólico escondido. ¡Qué idiotez! Pero hay gente que lo cree y que no considera lo que realmente significa dividir en el sentido bíblico: es excluir, condenar, odiar y envidiar.

Διάβολος (traducido normalmente como “diablo”) significa el divisor, el que hace acepción de personas, el que no busca la unión, sino la imposición y la sumisión. Esa es la causa de la guerra y la de la aceptación de un personaje diabólico, que muchos aceptan en su estupidez.

El miedo a ser rechazados por el sistema, la petulancia que les enseña a tener a los combatientes en la defensa de una ideología trasnochada, la mediocridad en el sentido crítico en relación con los discursos alternativos al poder y, sobre todo, el sueño de ser superiores debilita la capacidad de razonar y de vivir en la búsqueda de la autenticidad personal.

Esperanza

¿Tiene el débil una alternativa? Claro que sí, ella estriba en la esperanza que se fragua en el sentido común: cuando se ve a un herido, a uno que huye espantado, a otro que no tiene qué comer, a otro que necesita refugio y a tantos que, olvidados por el mundo, tienen que afrontar la muerte en manos anónimas. Hombres y mujeres de buena voluntad, de manera espontánea, hacen revivir la solidaridad.

La fuerza del débil estriba en su insignificancia; encontrar seres humanos que en su actuar escondido, pero generoso, relativizan las propias vidas para ayudar no tiene precio. Desde una plegaria hasta los más arriesgados planes para desafiar al invasor, los justos saben vivir de esperanza, aunque este proceso sea tan precario y prematuro por la urgencia de su ejecución.

¿Dónde está la alternativa a la geopolítica que nos afecta a todos? No hay salida, somos sujetos de nuestros condicionamientos en medio de la tempestad que sacude nuestras certezas e ilusiones. Empero, el mundo de hoy se ha manifestado solidario ante las arrogantes pretensiones de un poder que no tiene sentido.

Hay que decir que sorprende esta inusual manifestación popular democrática: la prepotencia de un líder causa indignación en todas partes. Es un símbolo de un futuro mejor, aunque diste mucho todavía del sueño de una civilización del amor, como la llamó Pablo VI.

Las protestas contra la agresión deberían ser traducidas en un llamado a la pacificación y, por ende, a la destrucción de las armas nucleares y del armamento que destruye masas. No se puede ayudar a un pueblo que quiere ser libre solo con darle armas para defenderse, es necesario volver a comenzar desde el principio: desde la educación en valores cívicos y convivencia fraterna que caracterizan a todos los pueblos.

Simbolismo de paz

La desmilitarización de Costa Rica, como símbolo de la fe inquebrantable en la razón y en los sentimientos humanos, y en la solidaridad económica para obtener salud y prosperidad para los más necesitados, es un caso ejemplar y muy raro todavía que necesita ser emulado.

Los símbolos pueden ser superfluos, pero la entrega sin dilación no lo es. Los símbolos evocan, las vidas demuestran. ¿Qué tanto estamos dispuestos a que nuestra vida sea fermento simbólico hacia la libertad? ¿Qué tanto esperamos de nosotros mismos ante el mundo? ¿Tiene el débil una alternativa? Sí, pero incierta, aunque sustentada en las personas de buena voluntad.

Otros se quedarán buscando el fénix del crecimiento y del goce de la vida, viviendo en la falsedad ideológica. Algunos buscarán olvidar, pero el abrazo, el beso, el agua o la comida ofrecidos por simple gratuidad les hará recordar, como un martillo, que otros miles murieron delante de ellos en el frenesí de las armas de la locura.

La democracia da oportunidad a los débiles, los que están en las estructuras del poder deberían ser más conscientes de que no solo son vigilados de las más variadas formas tecnológicas, sino que también son sopesados por su propio corazón y el de los demás.

La alternativa del débil se encuentra en la creación del sentido de responsabilidad comunitaria, que guía la conciencia hacia el bien. Si nos volvemos insensibles incluso a nuestra voz interior que nos hace ser equilibrados, seremos como aquellos que viven del horror llamándolo justicia. Si apoyamos a quien destruye, es porque estamos dispuestos a ser destruidos por él.

frayvictor@gmail.com

El autor es franciscano conventual.