Técnicas de reproducción. La resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Artavia Murillo y otros vs. Costa Rica) estableció el derecho de las personas a hacer uso de las técnicas de reproducción asistida (TRA) para ayudarse en su deseo de procrear, cuando de manera natural no ha sido posible. Las principales TRA son la inseminación artificial y la fecundación in vitro (FIV).