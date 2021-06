Hago esta reflexión porque conozco por dentro los tejemanejes de mucha política pública. Entiendo, porque lo viví, de donde viene el afán de tanto diputado de andar cabildeando proyectos a favor de privados, y me cuesta creer las protestas de inocencia porque «no sabían» cuando el empresario sale güero. ¡Ajá! Ahora resulta que en pueblos pequeños nadie conoce a nadie. No condeno, sin embargo, porque no me toca y porque no sé los específicos, pero tampoco me gusta que me bailen el trompo en la uña.