Me consta que su vida no ha sido desahogada, todo lo contrario, pero en cierta ocasión en que sufría una gran congoja y yo no hallaba el modo de ayudarlo, él mismo apuntó que el juego de la firmeza se juega sobre todo en soportar a pie firme los infortunios que no tienen remedio, y, de seguido, que es imposible eximirse de las perturbaciones, de modo que hay que moderarlas.