Suspensión sin salario

La CCSS ha pagado durante un año a tres funcionarios suspendidos ¢109 millones en salarios, mientras tramita un proceso disciplinario por una cuestionada compra de mascarillas por la suma de $4 millones. Acciones como estas nos cuestan millones de colones, debemos variar el procedimiento que implica investigaciones carentes de todo sentido de urgencia, ayunas de responsabilidad y sanciones por retrasos. Una costosa inercia presente en todo el sector público.

La falta de plazo para llevar a cabo la investigación deriva en que a los empleados se les suspenda durante meses y hasta años, y, sin trabajar, siguen percibiendo su salario, aguinaldo, salario escolar y anualidades. Es un negocio redondo.

Sin desconocer la presunción de inocencia, el debido proceso y las reiteradas interpretaciones de la Sala Constitucional, la Sala Segunda, la Contraloría y la Procuraduría, en cuanto a la protección y permanencia del contrato laboral, cabe recordar la existencia de otras tres realidades: es posible suspender el salario cuando un juez penal lo ordene, la jurisprudencia no es inmutable y siempre es posible mejorar el marco legal, sobre todo cuando se trata de lograr más eficiencia en el uso de los recursos públicos. La comisión investigadora del caso Cochinilla deberá proponer reformas en la materia.

Lo paradójico es que en sede administrativa cuentan con herramientas que dan alternativas, como facilitar recursos para acelerar el proceso, mantener la suspensión únicamente durante el tiempo necesario para asegurar la prueba o trasladar al funcionario a otra dependencia.

Cuando se remite el expediente al Ministerio Público por haber causa probable de que se han cometido hechos punibles, la administración de oficio, y en el cumplimiento de sus deberes, debe solicitar a las autoridades penales el inmediato dictado de medidas cautelares, cuyo efecto, según la jurisprudencia citada, puede ser la interrupción del salario, por no poder la persona brindar el servicio para el cual fue contratada. Esta medida es fácil y posible; además, no requiere ley ni una nueva interpretación judicial, ¿por qué no se aplica?

La autora es politóloga.