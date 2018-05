La emisora de radio pública de Estados Unidos, NPR, cuestiona: “¿Deberíamos tener hijos en la era del cambio climático?”. La revista The Nation quiere conocer la respuesta a la siguiente interrogante: “¿Cómo puede usted decidir tener un bebé cuando el cambio climático está rehaciendo la vida en la Tierra?”. The Guardian aconseja a sus lectores: “¿Quiere usted luchar contra el cambio climático? Tenga menos hijos”. Y, el New York Times advierte que tener un hijo es la peor acción ambiental que cualquier persona podría llevar a cabo.