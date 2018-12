Los administradores del régimen de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social, conocido por sus siglas como IVM (Invalidez, Vejez y Muerte), tienen la mala costumbre de dar malas noticias a fin de año. Esperan, supongo, que entre los tamales, el rompope y las posadas, los costarricenses no nos demos cuenta de lo que está pasando. A esta actitud podríamos llamarla transparencia para las apariencias: rendir cuentas cuando nadie está atento. En todo caso, este cristiano, que por no serlo no estaba inmerso en las celebraciones, sí estaba prestando atención.