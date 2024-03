Si el Watergate fuera hoy, ¿Nixon renunciaría?

Pienso que no. No lo haría. Porque no lo hizo por algún tipo de escrúpulo cívico. Se vio forzado a ello. De hecho, se aferró al cargo hasta donde pudo, y solo cuando fue evidente que sería destituido (porque la gran mayoría de los congresistas, al igual que la opinión pública, pensaban que debía caer) renunció.

