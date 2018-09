Lo que poseen son plataformas tecnológicas muy eficientes que sirven para unir oferta y demanda de esos servicios. Según informó The Economist (“In search of a jelly mould”, 25/8/ 2018), en 1975 el 17 % del valor de las empresas que conforman el índice S&P 500 estuvo compuesto por “activos que no tienen contenido físico”. En el 2015, la proporción había ascendido al 84 %. Los activos invisibles, como la propiedad intelectual y la buena reputación, que no están ubicados en Nueva York, Fráncfort, en la zona franca de El Coyol, ni en ninguna bodega terrestre, sino en “la nube”, conforman casi la totalidad del valor de buena parte de las empresas modernas.