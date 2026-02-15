Columnistas

Seguridad vial para llorar menos muertes

Nadie puede desentenderse de la necesidad de conocer el vehículo que conduce. Ya no es válido esperar ayuda ni sostener el mito de que todos los hombres saben de mecánica

Por Nuria Marín Raventós

Los accidentes de tránsito constituyen la tercera causa de muerte en el país. La situación es aún más grave cuando se trata de motocicletas, donde el riesgo de tragedia crece de manera exponencial. De las 59 muertes reportadas recientemente, 32 correspondieron a motociclistas. Este dato nos obliga a hacer un llamado urgente a la educación y a la promoción de una cultura de seguridad vial.








Nuria Marín Raventós

Licenciada en Derecho de la Universidad de Costa Rica y Máster en Artes Liberales en Harvard University. Co-fundadora y Vicepresidenta del grupo empresarial "Alvarez y Marín Corporación". Mujer Empresaria del Año 2011, Premio Alborada, Programa de Desarrollo Mujer Empresaria, Cámara de Comercio. Profesora, analista y conferencista.

