Mariana Mazzucato es profesora de Economía de la Innovación y del Valor Público y directora del Instituto para la Innovación y el Propósito Público (IIPP) de la UCL. Es la autora de “The Value of Everything: Making and Taking in the Global Economy”, que fue preseleccionado para el premio Libro de Negocios del Año de Financial Times-McKinsey. © Project Syndicate 1995–2019