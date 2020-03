Vivir en positivo es la decisión personal de ver el vaso medio lleno, no destinar energía innecesaria a lo negativo y, más bien, vivir cada experiencia como una lección de crecimiento y gratitud por lo que tenemos. Nadie está exento de pruebas. En mi caso, una de las más difíciles fue mi lucha contra el cáncer de seno. No niego la muchísima angustia que me generó, pero mi primera reacción fue ver el lado conveniente: mejor que fuera yo y no una de mis hijas. Lo vi también como una oportunidad para demostrar, especialmente a ellas y a mis nietas, que una enfermedad no nos define, que viviría el proceso con fortaleza y buscaría tener más claridad de metas y prioridades para “esta segunda oportunidad”.