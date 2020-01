“El PANI necesita cambiar, el PANI no puede seguir como está, el PANI no puede dar las respuestas que da”, declaró la presidenta del PANI a los medios cuando presentó la renuncia. Una se pregunta cómo se le permitió permanecer en el cargo a una persona que piensa así, no actuó y se siente satisfecha de su paso en la institución. No es falta de recursos, escudo usual de jerarcas comodidosos. Según la contralora, Marta Acosta, el nivel de cumplimiento del PANI pasó de un 58 % en el 2015 a un 28 % en el 2018. Se les han inyectado ¢2.900 millones a ONG y solo han aumentado 93 cupos.