Fue la confirmación de que el marxismo-leninismo, y su sistema de producción de economía planificada, no funcionó. Como me lo indicaron mis profesores de Harvard en 1990, en la cátedra de Política Exterior de la Unión Soviética, fue la prueba de que no era posible que una economía —en realidad eran varias— del tercer mundo mantuviera un nivel de gasto militar de potencia mundial.