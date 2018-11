De mantenerse esta interpretación en casación, que espero no suceda, es un claro llamado al legislador para que rompa el monopolio de Recope. Si no es esencial, ¿por qué monopolio? Máxime que queda demostrado que no está al servicio de los costarricenses y al que desgraciadamente se le siguen defendiendo sus absurdos y abusivos privilegios que pagamos todos los consumidores.