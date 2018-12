El estudio de la Unicef Behind Closed Doors: The Impact of Domestic Violence on Children, muestra cómo los niños que sufren violencia son más proclives a ser víctimas de abuso, presentan dificultades en el aprendizaje y en las habilidades sociales, tienden a tener una conducta violenta, de alto riesgo o incluso criminal, además de ser más propensos a la depresión, ansiedad severa, a la tendencia suicida, a caer en adicciones o en el embarazo adolescente.